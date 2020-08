Che succede agli ex viola? In due sono pronti a dire addio ai propri top club, ma il loro futuro potrebbe essere ancora italiano

Federico Bernardeschi e Matias Vecino, con un passato alla Fiorentina, con un presente a Torino e Milano, con un futuro in bilico. Il primo è da tempo nella lista dei possibili partenti, con la Juventus che lo vuole utilizzare come pedina di scambio per arrivare ad altri giocatori. L’ultima idea è quella di mandarlo a Napoli per arrivare a Milik, ma il suo no ha bloccato la trattativa. In casa Inter invece Vecino è sempre più fuori dagli schemi di Conte e per lui si è fatto vivo il Torino. Difficile in ogni caso che il centrocampista ex Fiorentina sia confermato in maglia nerazzurra. Di sicuro la parabola della loro carriera dopo l’addio a Firenze non è stata sempre ascendente, ora men che mai.

