Che tipo di tabellone attende la Fiorentina in Coppa Italia? Esordio in casa per Ferragosto e potrebbe esserci la Juventus sulla strada dei viola

Non solo campionato, ma anche Coppa Italia. La Fiorentina si ritroverà a giocare queste due competizioni nel corso della stagione calcistica 2021/22.

Ma che tipo di tabellone attende i viola nella coppa nazionale (che garantisce alla squadra vincitrice l’accesso all’Europa League)? L’esordio ci sarà in un giorno particolare ovvero quello di Ferragosto, al Franchi contro l’Ascoli: l’orario deve ancora essere definito.

La squadra che avrà la meglio incontrerà ai sedicesimi di finale la vincente di Benevento-Chievo, mentre agli ottavi di finale ecco che ci sarà l’ingresso delle prime otto teste di serie, con il Napoli a presidiare il tabellone dalla parte dei viola. Sempre in questa parte alta troviamo Atalanta (squadra teoricamente migliore) per i quarti di finale e la Juventus come potenziale favorita per l’approdo alle semifinali.

Compagini come Milan, Inter e Roma sono invece nella parte bassa del tabellone e non potranno essere incrociate se non in un’eventuale finalissima.

Tutte le gare saranno a partita secca, tranne le semifinali (andata e ritorno). In caso di parità al novantesimo si andrà prima ai supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore.