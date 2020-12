Che Top 11 per Pezzella: “Davanti ovviamente Batistuta…”

Tempi per le top 11 anche per il capitano viola German Pezzella, che tramite il canale ufficiale della Fiorentina ha raccontato la sua formazione argentina ideale, con il bomber Batistuta in attacco: “Il mio schema sarà un 4-2-3-1, con in porta Goycochea, terzino destro Pupi Zanetti, coppia centrale Roberto Fabian Ayala e Walter Samuel, terzino sinistro Sorin. Davanti alla difesa due centrocampisti, Mascherano e Redondo, davanti a loro mettiamo Messi a destra, in mezzo Riquelme e Maradona a sinistra. Davanti Gabriel Omar Batistuta“.

