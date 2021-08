‘Chi ben comincia è a metà dell’opera’: contro il Cosenza inizia ufficialmente l’era Italiano

‘Chi ben comincia è a metà dell’opera’, è questa la massima che accompagna la Fiorentina a poche ore dalla partita di Coppa Italia contro il Cosenza. Stasera inizierà l’era Italiano, nella prima partita ufficiale della stagione.

Il test a cui si sottoporranno i viola questa sera non sarà certo impossibile, trovandosi di fronte un avversario alle prese con innumerevoli problemi. I calabresi infatti, dopo il ripescaggio in Serie B, devono ancora ultimare la rosa in vista della stagione sportiva ormai alle porte. Il ritardo sulla programmazione pone la Fiorentina di fronte ad una squadra che sulla carta avrà poco da dire, ma si sa che alla fine è il campo il giudice che emetterà il verdetto finale.

Al Franchi servirà vincere e basta, per archiviare una pratica che può riservare solo spiacevoli soprese. Vincere è un obbligo, e si sa che non è mai semplice farlo. L’undici che scenderà in campo, oltre al risultato, dovrà cercare di acquisire quanto prima gli automatismi impartiti dal tecnico ex Spezia, in vista soprattutto del debutto in campionato contro la Roma. Vincere e convincere, soprattutto dopo le ultime amichevoli che hanno evidenziato una Fiorentina sterile in fase realizzativa.