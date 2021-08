Chi è De Pena? Ecco l’attaccante che può ampliare il pacchetto esterni della Fiorentina di Italiano VIDEO

Il quinto esterno è una precisa richiesta di mister Vincenzo Italiano, e la Fiorentina si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un calciatore che faccia al caso del neo tecnico viola. Un nome potrebbe essere quello del classe ’92 uruguaiano con passaporto italiano Carlos De Pena, calciatore della Dinamo Kiev. Esterno d’attacco mancino, prima di giungere nella fredda Ucraina il giocatore sudamericano è passato dal Real Oviedo in Spagna ed in Inghilterra dal Middlesbrough, senza lasciare tracce rilevanti. Dopo il ritorno in patria al Nacional, De La Pena è arrivato a parametro zero nell’est Europa.

De Pena può giocare come ala nel 4-3-3 su entrambe le fasce, ma è a sinistra che maggiormente si disimpegna. Dal lato del piede forte il calciatore di Montevideo può cercare l’assist o il tiro in porta, essendo dotato di buona qualità. Fisico non imponente, discreta velocità, De Pena è comunque riuscito ad ottenere il riconoscimento di miglior giocatore del 2019 della Dinamo Kiev, grazie ai 9 gol e 5 assist messi a referto. Nella passata stagione il calciatore 29enne ha raggiunto invece quota 7 reti e 6 assist con la maglia biancoblu della squadra della capitale ucraina.

Il calciatore uruguaiano potrebbe completare il pacchetto esterni della Fiorentina ad una cifra irrisoria (circa 2,5 milioni di euro). Il suo contratto scadrà infatti nel Dicembre del 2021 ed il calciatore è in uscita. In attesa di conoscere gli eventuali sviluppi della trattativa, ecco un video per dare un’idea delle caratteristiche del calciatore uruguaiano: