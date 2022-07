Chi fa spazio a Dodô? Anche in questo caso potrebbe essere decisivo il ruolo di Ramadani

Persistono difficoltà per il trasferimento di Pulgar dalla Fiorentina al Flamengo. Intoppi e ritardi che di fatto complicano l’inserimento in viola di Dodô.

Per questo motivo gli uomini di mercato gigliati non si lasciano precluse eventuali alternative per altri due extracomunitari che potrebbero liberare il posto per il brasiliano.

E anche in questo caso, si legge su La Nazione, potrebbe essere decisivo il ruolo di Fali Ramadani, il procuratore anche di Nastasic. Il difensore serbo ha avuto tanti problemi fisici che di fatto lo hanno tolto di mezzo troppo presto. Lui vorrebbe avere più spazio, ma potrebbe trovarlo altrove.

Attenzione anche all’altro serbo, Terzic, che non ha trovato lo spazio desiderato e potrebbe cambiare aria.