Chi ha detto che Iachini è confermato? La lista dei nomi sul tavolo della dirigenza viola

Mosse e piani per il futuro sono iniziati in casa Fiorentina, e questi sono abbastanza chiari nella testa di chi sta ai vertici. Parliamo ovviamente del presidente Rocco Commisso e dei dirigenti Daniele Pradè e Joe Barone. Come riferisce oggi il Corriere Fiorentino resta però un’incognita su chi sarà l’allenatore. L’attuale Beppe Iachini infatti non può essere valutato soltanto per le nove panchine messe a segno in viola da lui fino ad ora. Le decisioni sono in corso e se non si dovesse riprendere a giocare, decidere sarà complicato fare sono una scelta. L’ex tecnico dell’Empoli era arrivato per tirar fuori i viola dalle sabbie mobili della zona caldissima, e lo ha fatto. Il dubbio, però, resta. È l’uomo giusto per guidare una squadra che dovrà puntare ad una qualificazione in Europa? All’orizzonte i nomi in alternativa restano Ivan Juric, Luciano Spalletti, Unai Emery ed Eusebio Di Francesco. Le valutazioni sul da farsi per la panchina viola sono e restano in corso e sarà, quando verrà presa, la prima decisione per il futuro della Fiorentina.