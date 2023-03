Chi ha usato peggio i soldi del mercato? La Fiorentina è la quarta peggiore in Serie A

Va di moda tirare fuori numeri per sostenere le tesi più astruse e dimostrare l’indimostrabile, tanto che ormai di classifiche di rendimento se ne sprecano a più non posso. Chiunque calciatore o qualunque club in sostanza, più risultare il migliore in un qualche particolare aspetto del gioco. Transfermarkt invece, che si occupa di numeri e di valutazioni, ha disegnato una classifica speciale dei campionati Top 5 in Europa (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia), calcolando il ‘costo a vittoria’, cioè partendo dai soldi spesi nelle due sessioni di mercato stagionali e dividendole per numero di vittorie in campionato.

Ebbene, la Fiorentina risulta la quarta peggior italiana (26esima in Europa), con 25 milioni spesi ‘per vittoria’: davanti la Samp con 30, la Juve con 29 e la Cremonese con 26. Un calcolo matematico in buona parte confermato dalla classifica attuale della squadra viola.