Tre vittorie in sette giorni, la settimana della Fiorentina è stata senza dubbio perfetta e rappresenta il punto di partenza. Gli ultimi mesi del 2019. con quella serie di risultati negativi, sono ormai un lontano ricordo. Lo spettro della Serie B è sempre più lontano e in casa viola si pensa finalmente al futuro. Chi l’avrebbe mai detto? Probabilmente nessuno, tranne Beppe Iachini. Il nuovo allenatore gigliato ha completamente rivoluzionato il pianeta Fiorentina, facendo allenare duramente i suoi giocatori. E i risultati sono inevitabilmente sotto gli occhi di tutti.

Tre vittorie e un pareggio in quattro partite: due gol subiti (Orsolini e Ilicic), mai la Viola è stata in svantaggio. E se non fosse stato per il gioiello del talento del Bologna, probabilmente Iachini avrebbe collezionato un filotto di quattro vittorie così. Basta guardare al recente passato che questi risultati sono oro colato: la Fiorentina si è risollevata e adesso può guardare al prosieguo della stagione con rinnovato ottimismo. Con tanti meriti al nuovo tecnico, che con il lavoro quotidiano ha aggiustato quello che non andava bene e si è preso (giustamente) la copertina. Chi l’avrebbe mai detto?