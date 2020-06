Chi l’avrebbe mai detto. Per un ex centrocampista della Fiorentina c’è il richiamo della Premier League

L’ex centrocampista della Fiorentina Gerson, attualmente in forza al Flamengo, sembra aver mercato oltremanica. Il tecnico dei Blues Frank Lampard, secondo il Daily Express, sarebbe felice di accogliere il brasiliano tra i suoi. Ciò che sorprende è la cifra che servirebbe per portare l’ex viola a Londra. Si parla infatti di 30 milioni di sterline (circa 33 milioni di euro). A monitorare la situazione risultano esserci anche Tottenham e Borussia Dortmund, con gli inglesi pronti a mettere su piatto una ventina di milioni per aggiudicarsi il giovane centrocampista.

