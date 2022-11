Chi lo fa il centesimo?

Chi lo farà il centesimo gol della Fiorentina targata Vincenzo Italiano? E’ questo lo spunto numerico che offre stamani Tuttosport sui viola.

Ne manca una, di reti ovviamente, per raggiungere questo traguardo e siccome la Fiorentina ha bisogno di vincere la partita di questo pomeriggio (c’è ancora il primo posto del girone in palio) siamo sicuri che ci sarà la corsa per andare a violare la porta dell’RFS.

Sarà Jovic? Sarà Cabral? Sarà Barak? Poco conta. Quello che conta, e torniamo al discorso precedente, è portare a casa i tre punti e sperare contemporaneamente che arrivino buone notizie da Istanbul.