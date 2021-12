“Chi non vede le qualità di Duncan è cieco. Alla lunga è stato un acquisto importante per la Fiorentina”

L’ex centrocampista della Fiorentina Fabio Rossitto ha parlato a Lady Radio in merito ad Alfred Duncan: “E’ un bel giocatore. In questa squadra è determinante perché ha tante qualità. Alla lunga è stato veramente un bell’acquisto. Tutti hanno bisogno di fiducia, ma uno come lui ne ha bisogno ancora di più. Chi non vede le sue qualità è cieco”.

E poi sull’impegno di stasera contro il Benevento ha aggiunto: “Non è facile. Ho visto giocare i giallorossi contro il Pordenone e mi hanno fatto una buona impressione. La Coppa Italia però è nel DNA della Fiorentina, sarebbe bello vederla alzare questo trofeo. Italiano? Lo seguo dalla Serie D, è destinato ad essere uno dei migliori. Un vincente, che da un’identità precisa alle sue squadre”.