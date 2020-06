Chi resta e chi se ne va: il punto della situazione sulla rosa della Fiorentina

Nelle pagine di Repubblica di questa mattina si legge anche un’analisi su quella che potrebbe essere la rosa della Fiorentina per la prossima stagione. A partire dalla porta, dove non ci saranno cambi: rimangono Dragowski e Terracciano. In difesa c’è già l’accordo di rinnovo tra la Fiorentina e Cáceres, che rimarrà in viola. Rimarranno anche Lirola e Igor. Milenkovic in bilico: se da una parte si vuole prolungare il contratto, dall’altra tutto dipende da che tipo di offerte arriveranno per lui. Incerto anche il futuro di Pezzella, ma la fiorentina lo valuta 20 milioni. Da risolvere il nodo Dalbert-Inter. Ceccherini e Venuti da valutare. Se ne andrà Terzic.

A centrocampo l’addio di Badelj, che tornerà alla Lazio per poi andare alla Lokomotiv Mosca. Per il resto tutti confermati, da Pulgar a Castrovilli e Duncan. Da non dimenticare Amrabat. Decisione su Agudelo rimandata a fine stagione. Piccolo dubbi su Benassi.

In attacco il dubbio si chiama Federico Chiesa, con l’assalto della Juventus che però è stato frenato dalla richiesta da 70 milioni da parte di Commisso per lui. Punti fermi Ribery e Kouame. Difficile pesare a un addio di Vlahovic e Cutrone, la società crede fortemente in entrambi. Sotto esame Sottil. Via Ghezzal che tornerà in Inghilterra.