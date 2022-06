Chi sale e chi scende: tra rinnovi dei baby, ecco chi partirà per Moena e chi, invece, andrà a farsi le ossa in B

Non solo calciomercato dei “grandi”. Anche per la Fiorentina Primavera e per le pianticelle viola è tempo di pensare al futuro. Così il Corriere dello Sport scrive che ci sono da perfezionare alcune operazioni che riguardano gli elementi più giovani della rosa. Ecco quali giocatori perderà Aquilani e chi potrebbe aggregarsi in Prima Squadra a Moena.

Dopo il rinnovo di Agostinelli (che si trasferirà poi alla Reggina in Serie B in prestito), arriverà anche quello di Bianco, fino al 2025 che sarà testato di nuovo in ritiro con la prima squadra. Per il classe 2002 quest’estate ci potrebbe essere qualche chance in più di salire stabilmente con mister Italiano. Così come per il capitano della Primavera Corradini, su cui è forte l’Ascoli, mentre continua la trattativa per la “recompra” di Edoardo Pierozzi dall’Alessandria.