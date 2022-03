Chi sarà il nuovo portiere della Fiorentina? Intanto uno dei candidati deve fare i conti con l’ennesimo infortunio

Vista la probabile partenza di Dragowski, nel prossimo mercato la Fiorentina dovrà andare alla ricerca di un nuovo portiere. Un titolare, s’intende, con Terracciano che riprenderebbe il ruolo di dodici pronto a dare sicurezza all’occorrenza.

Tra i candidati emersi in queste settimane c’è anche Alex Meret, chiuso da Ospina in quel di Napoli. Il numero uno italiano è uno dei profili più promettenti in circolazione, ma ciò che lo ha sempre ostacolato è la condizione fisica.

Proprio in questi minuti, a tal proposito, il Napoli ha fatto sapere tramite nota ufficiale che Meret ha riportato una frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare. L’ennesimo stop per questo ragazzo davvero molto sfortunato, fattore che la Fiorentina dovrà tenere in considerazione quando sceglierà il suo nuovo numero uno.