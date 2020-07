Chi sarà il portiere del futuro? Intanto la Fiorentina fa il prezzo per Dragowski

Le ultime prestazioni di Pietro Terracciano hanno messo più di qualche pulce nell’orecchio dei dirigenti della Fiorentina, che adesso stanno valutando con attenzione cosa fare in vista della prossima stagione. La Nazione scrive quest’oggi di un’offerta dell’Espanyol (appena retrocesso in Segunda Division, ndr) per Bartlomiej Dragowski. A fine stagione, dopo le rassicuranti prove dell’ex portiere dell’Empoli, il polacco potrebbe andarsene, visto che non piace soltanto agli spagnoli. La richiesta della Fiorentina per l’ex Jagellonia – si legge – sarebbe di almeno tredici milioni di euro.

