Chi sarà il rigorista in casa Fiorentina? La prima partita ci ha già dato un indizio importante

La Fiorentina ha completato la sua prima uscita stagionale, un’amichevole contro il Real Vicenza vinta per 7-0. Uno dei protagonisti, se non il protagonista assoluto, è stato un volto nuovo, arrivato in questa finestra di mercato: Luka Jovic ha entusiasmato il pubblico di Moena con quattro reti, realizzate in 45 minuti di gioco.

In particolare, una delle quattro marcature è arrivata su calcio di rigore. Questo può rivelarsi un indizio molto interessante su chi sarà il rigorista della Fiorentina per la stagione 2022/2023. L’annata precedente, da questo punto di vista, è stata abbastanza confusa: da Vlahovic a Biraghi, da Piątek a González. Le ultime partite dello scorso campionato hanno consacrato l’argentino come candidato numero 1, viste le reti contro Sampdoria e Juventus.

La lotta al ruolo di rigorista, dunque, si delinea su due piste principali. Chi sarà il rigorista, ce lo dirà il tempo. Nico González, intanto, è stato avvertito: c’è concorrenza e Jovic lo ha dimostrato, sia nel suo passato (soprattutto all’Eintracht Francoforte, dove di rigori ne ha calciati e segnati tanti), sia al suo debutto in maglia viola. Inoltre, ieri l’argentino era in campo nel primo tempo, mentre il serbo nella seconda frazione di gara: una curiosità che lascia aperta la porta per più ipotesi. Capitan Biraghi, all’occorrenza, rimane un’alternativa da considerare.