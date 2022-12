Chi si rivede: bentornato Michele! Cerofolini riassapora i pali tra alti e bassi

La sua ultima da titolare in una gara ufficiale risale a marzo ma finalmente Michele Cerofolini ha ritrovato il campo anche da protagonista. Mister Italiano ha concesso all’attuale terzo portiere della Fiorentina il secondo tempo dell’amichevole col Bastia. Nemmeno il tempo di scaldare i guantoni che il classe ’99 aretino ha dovuto compiere una grande parata mostrando reattività sul colpo di testa dell’attaccante Santelli. Lo stesso giocatore francese è poi riuscito a battere Cerofolini nel finale di gara, piegando il braccio col sinistro al portiere viola, che forse avrebbe potuto fare qualcosa di più.

Resta la soddisfazione del rientro con la maglia viola dopo i tanti problemi fisici negli ultimi 3 anni. Cerofolini è reduce da due rotture del crociato che ne hanno rallentato bruscamente la carriera. Ora il prodotto del vivaio gigliato si sta giocando le proprie carte a Firenze, e potrebbe diventare il secondo portiere in caso di addio anticipato di Gollini, almeno fino a fine stagione. Cerofolini non occupa posto in lista ed è una pedina strategica per la Fiorentina.

Il recente rinnovo di contratto ha reso ancor più solido il legame tra il giocatore e la Fiorentina, con il nuovo accordo tra il portiere ed il club viola che si estende fino all’estate del 2024. Un periodo importante e di ripresa per il giocatore, che presto aggiungerà anche la gioia di diventare padre per la prima volta suggellando il bel momento in maglia gigliata.