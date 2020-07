Chi si siede in panchina? Tra Maran e Juric, gli occhi finiscono anche su un tecnico emergente

La Nazione si concentra sulla questione allenatore. Da aggiungere ai soliti nomi anche il nome di Rolando Maran, esonerato a marzo dal Cagliari. Walter Mazzarri rappresenta un’alternativa da tenere defilata, mentre Juric sta sempre definendo i dettagli dell’accordo per il prolungamento con il Verona. Luciano Spalletti è fuori portata, ha un altro anno di contratto con l’Inter e guadagno più di 5 milioni netti. La Fiorentina sta seguendo anche alcuni tecnici emergenti, come Domenico Tedesco, ex allenatore dello Schalke 04, ora alla Spartak Mosca.

0 0 vote Article Rating