Chiamatela ‘American Serie A’: patron Usa decisivi per sui diritti tv a Dazn e le casse italiane gongolano grazie a Commisso

Quello che accadrà dalla prossima stagione avrà un sapore epocale, perché Sky non deterrà più la priorità sui diritti tv del calcio italiano: l’asta l’ha vinta Dazn, grazie anche alla spinta dei vari patron americani presenti ormai in Serie A. Come riporta Tuttosport infatti, decisiva è stata la chiamata del numero 1 di Dazn Blavatnik al presidente della Roma Friedkin: alla fine l’ok è arrivato da 16 club su 20 e tra questi c’erano tutti quelli ‘stranieri’. La Fiorentina dal canto suo, ci ha messo il carico con l’intermediazione decisiva di Rocco Commisso nella cessione a CBS dei diritti esteri della Serie A: un accordo che frutterà un incremento del 33% delle entrate per il calcio italiano. Un toccasana vero e proprio per molti club, piegati dalla pandemia ed una Serie A sempre più americana, come proprietà ma anche come pubblico.