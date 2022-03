Chiamiamoli attaccanti

Che a questa Fiorentina ormai manchino soprattutto i gol dei suoi esterni è un dato di fatto. La Nazione di oggi si concentra anche sulle parole espresse ieri in conferenza stampa dal tecnico viola Vincenzo Italiano. Lui stesso sa bene che per accedere all’Europa servono i gol di quei giocatori che a tutti gli effetti devono essere chiamati attaccanti, da Ikone a Gonzalez.

L’allenatore vuole fin da oggi contro il Bologna che la sua squadra reagisca alla piccola crisi di tre risultati senza vittoria. Si tratta infatti di una serie di partite non in linea con le aspettative che hanno portato la squadra più lontano dall’obbiettivo. Italiano sa anche che non raccogliere anche oggi la vittoria vorrebbe dire abbandonare i sogni europei. Il contributo degli esterni serve eccome quindi. Devono iniziare a segnare quei gol che fino ad oggi non hanno trovato con continuità, e iniziare, come detto dall’allenatore ieri, a “chiamarli attaccanti”.