Chiarugi: “Andiamo a Torino senza paura. Speriamo che l’emozione giochi un brutto scherzo a Chiesa e agli ex Fiorentina. Vlahovic? Merita un applauso per quello che sta facendo in campo”

Luciano Chiarugi, protagonista del secondo scudetto della Fiorentina, ha parlato così a Radio Toscana: “Stavolta andiamo a Torino senza paura, come facemmo noi l’anno che vincemmo lo scudetto. La classifica di oggi dice questo. Sono loro che devono aver paura della squadra di italiano. Speriamo che gli ex come Chiesa sentano un po’ l’emozione della partita e non rendano al massimo. A volte l’emozione può giocare brutti scherzi. Vlahovic con la voglia che mette in campo, merita un applauso. Sta aiutando la Fiorentina con il suo lavoro. E’ ancora giovane e la situazione intorno a lui poteva destabilizzarlo dalle prestazioni in campo, ma non è stato così. Godiamocelo finché vestirà la maglia viola. Il serbo, insieme ad Haaland e Mbappè, in prospettiva, è uno degli attaccanti più giovani e forti del panorama mondiale”.

Infine Chiarugi ha concluso: “Il calcio di oggi è cambiato, nei valori, nell’attaccamento alla maglia. Dovrebbero essere regolarizzate parecchie cose da parte degli organi competenti. La colpa secondo me è anche di alcuni club che spendono cifre folli”.