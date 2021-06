Chiarugi: “Antognoni? Nessuno sa perché gli vogliano dare compiti diversi. Lui meriterebbe di essere inserito in un progetto tecnico”

L’ex attaccante della Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato così a Lady Radio: “Dipende da quello che vogliono Barone e Commisso. Antognoni meriterebbe di essere inserito in un progetto tecnico. Abbiamo un campione del mondo in società e non riusciamo a valorizzarlo. Nessuno sa perché gli vogliano dare compiti diversi. Sarebbe opportuno che Giancarlo parlasse per dissipare questi dubbi che ci sono con la società. Ora lui si è preso una settimana di vacanza in Grecia. Aspettiamo che la società gli possa dire qualcosa”.