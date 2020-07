Chiarugi: “Chiesa non ha sicurezze. La società ha provato a tranquillizzarlo, servono giocatori come Ribery che…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Luciano Chiarugi è intervenuto sulle colonne di TuttomercatoWeb parlando di Federico Chiesa: “Quest’anno forse non è tranquillo, non ha quelle sicurezze di restare in questa società. Ha avuto alti e bassi e ha reso meno delle attese. La situazione di incertezza sul futuro tra forse e vedremo non giova a nessuno”

E ha aggiunto: “Credo che la società abbia fatto molto per provare a tranquillizzarlo, ci sono giovani interessanti e con Chiesa ci sarebbero belle prospettive. Ora in più c’è anche Kouame oltre a Vlahovic. Ribery poi ha fatto vedere che può servire anche a 40 anni. Servono giocatori come lui, l’ho visto sereno in campo”.