Chiarugi: “Commisso può riportare la Fiorentina a livelli alti, ma la burocrazia…”

Nel giorno dell’anniversario della vittoria del secondo Scudetto della Fiorentina nel 1969, l’ex calciatore viola Luciano Chiarugi è intervenuto a Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Vincere il campionato a Firenze è uno dei ricordi più belli della mia carriera, anche perché tutti pensavano di non farcela. Quella Fiorentina era una squadra molto giovane, che aveva ottime prospettive ma non tali da arrivare a vincere lo Scudetto. Io non ero un titolare fisso, Pesaola aveva trovato la quadratura della squadra e tutto andò per il bene. Il ricordo più bello fu subito dopo aver ascoltato le notizie dagli altri campi. La grande forza è stata quella di continuare a crederci dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna. Commisso? E’ un uomo concreto, che può riportare la Fiorentina a livelli importanti. La sua credibilità è sotto gli occhi di tutti: ha comprato il nuovo centro sportivo e sta lavorando sullo stadio. E’ ambizioso, speriamo che non sia frenato dalla burocrazia”.