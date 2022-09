Chiarugi: “Ieri sera è stato imbarazzante, non ci sono attenuanti. Certi giocatori non hanno personalità”

L’ex giocatore della Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La partita di ieri è stata quasi imbarazzante, ci sono stati degli errori incredibili. Non ci sono attenuanti per una situazione del genere, la papera di Gollini e l’espulsione di Ikonè sono leggerezze evidenti. Italiano non deve arrendersi dicendo che non sa cosa fare, anzi deve essere proprio lui a tirarci fuori da questa situazione”.

E poi ha aggiunto: “Italiano ha fatto i suoi errori, ma qui ci sono giocatori che quando le cose vanno male dimostrano di non avere personalità. Capisco il voler coinvolgere tutti, ma un’ossatura di sei/sette titolari fissi ci deve essere sempre. Firenze sa rispondere sempre nel modo migliore, i fischi sono stati giusti ma domenica può essere la partita della svolta. Facendo risultato possiamo tirarci fuori da questa classifica imbarazzante, i tifosi devono sostenere la squadra”.