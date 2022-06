Chiarugi: “Non superare i play off di Conference League sarebbe penalizzante. Ci sono ancora tanti punti interrogativi nella Fiorentina”

L’ex giocatore della Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato così a Radio Toscana: “Con i tempi così stretti, la permanenza di Italiano è fondamentale per chiarire quelle che potranno essere le prospettive. In casa viola ci sono tanti giocatori in bilico, penso a Piatek e Callejon. E poi c’è chi come Torreira è andato via e deve essere sostituto. Ora che si conosce il futuro del mister sono sicuro che qualcosa si muoverà. Ricordiamoci che ci sono i play off di Conference League e che non superarli vorrebbe dire cominciare la stagione in salita”.

E poi ha aggiunto: “Il mercato della Fiorentina non partirà dalla base dell’anno scorso, viste le partenze di Odriozola e Torreira. Giocatori come questi non ce ne sono molti in giro, andranno sostituito con profili all’altezza. Lo stesso Grillitsch ha caratteristiche molto diverse rispetto a Torreira. Mi fido comunque di Italiano e della sua bravura nel far rendere al massimo tutti i giocatori. In tal senso mi piacerebbe molto Maggiore, che con il mister ha già lavorato”.