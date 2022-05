Chiarugi: “Sabato sera andrà ripetuto l’approccio visto con la Roma: giocare solo per fare risultato. Colpe sul finale di stagione? Spero che nessuno abbia tentennato”

Il campione d’Italia con la maglia viola, Luciano Chiarugi, è intervenuto a Radio Bruno per commentare l’attesa della partita di sabato sera contro la Juventus. Ecco un estratto delle parole dello storico ex della Fiorentina:

“Quella con la Sampdoria non era una sfida facile, ma è stata affrontata con eccessiva leggerezza. Sabato però la squadra se la giocherà di sicuro: con la Juve è sempre speciale. L’approccio dovrà essere quello della Roma, lì sì che giocavano per fare risultato.”

Ancora: “Nelle ultime partite, si è incrinato qualcosa. Hanno fatto un grandissimo campionato, ma nei finali di stagione la concentrazione dev’essere massima. La colpa è un po’ di tutti, non so cosa sia successo. Non vorrei che Italiano abbia avuto un tentennamento quando la società gli ha chiesto di parlare del futuro“.