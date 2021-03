Chiarugi: “Se Vlahovic è secondo solo a Haaland qualcosa vorrà pur dire. Importante evitare l’atteggiamento avuto col Benevento a inizio ripresa”

L’ex giocatore della Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina deve rimanere calma e concentrata, approfittando della vittoria per lavorare con maggiore serenità ma senza mollare la presa. Al Franchi arriverà un Milan molto arrabbiato dopo la sconfitta col Napoli. Sarà importante analizzare ed evitare di ripetere l’atteggiamento avuto sabato in avvia di ripresa, quando ci siamo fatti schiacciare troppo dal Benevento“.

E poi ha aggiunto: “Vlahovic? Il terzo gol è straordinario dal punto di vista tecnico. Non è un caso che sia secondo solo a Haaland per rendimento tra i nati dal 2000 in poi. Milan? Ormai lo Scudetto è andato, nove punti a questo punto diventano un po’ troppi. Rimpianto per i punti persi? Abbiamo subito troppi gol nel finale delle partite. Con un po’ più di concentrazione avremmo potuto avere una classifica migliore e cominciare già a programmare la prossima stagione senza paura di retrocedere”.