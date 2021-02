Chiarugi: “Sentir parlare ora di Sarri o Gattuso non credo sia positivo. Ho fiducia in Vlahovic…”

L’ex giocatore della Fiorentina Luciano Chiarugi è intervenuto su TMW News parlando del futuro viola: “Sentir parlare ora di Sarri o Gattuso non credo sia una cosa positiva. Anche per i giocatori ascoltare cose di questo genere potrebbe far perdere un po’ di concentrazione. Ci sono dieci punti ora di vantaggio sulla terzultima e la partita con l’Udinese potrà essere affrontata con una serenità diversa”.

E ancora: “Con lo Spezia dopo un primo tempo inguardabile, nella ripresa con i cambi è stata una bella Fiorentina, anche con Eysseric che ha preso il posto di un Kouame che a mio parere doveva esser mandato a giocare e poi eventualmente ripreso. Ho fiducia ovviamente anche in Vlahovic, ha voglia e i suoi 9 gol dicono tanto anche per la classifica”.