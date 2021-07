Chiarugi: “Senza Vlahovic e Prandelli, la Fiorentina avrebbe avuto più difficoltà a salvarsi. Firenze aiuterà Italiano”

L’ex giocatore della Fiorentina, Luciano Chiarugi, è intervenuto a Radio Toscana: “Italiano può essere l’uomo giusto per ripartire? E’ quello che ci chiediamo tutti. Lo Spezia ha giocato veramente bene mostrando una certa credibilità nonostante fosse una neopromossa. Credo che la personalità del mister possa emergere anche a Firenze senza problemi. I liguri ci hanno meravigliato per la capacità di affrontare tutte le squadre con lo stesso stile di gioco. Italiano gioca con il 4-3-3: a Firenze le problematiche sono tanti, va vista quale sarà la squadra che la società gli metterà a disposizione. Anche per Vincenzo è una grande occasione per dimostrare il suo valore, il pubblico fiorentino potrà aiutarlo tantissimo”.

Prosegue così Chiarugi: “Le ultime due stagioni sono state una vera sofferenza: ci auguriamo che il peggio sia alle spalle. Vlahovic? Va ringraziato Prandelli, senza di lui e i gol del serbo la Fiorentina avrebbe avuto più difficoltà a salvarsi. Commisso? Il centro sportivo è davvero tanta roba, sarà un grande vantaggio per i giovani viola. Ora però bisogna fare bene anche sul campo: mi auguro che questo sia l’anno della svolta”.