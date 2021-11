Chiarugi: “Venuti ha l’esperienza per giocare da centrale difensivo. Il Milan non può permettersi di perdere o pareggiare”

L’ex giocatore della Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato a Lady Radio in vista della partita contro il Milan: “Nella zona centrale c’è da stare molto attenti e chiusi, cercando sempre di anticipare il gioco. Per noi sarà una partita estremamente difficile, ma il dodicesimo uomo in campo potrà fare la differenza. Il Milan non può permettersi di perdere o pareggiare, quindi la Fiorentina può affrontare la gara a viso aperto e mettere i rossoneri in difficoltà. Dietro farei giocare Venuti che ha esperienza con Igor, non so se l’adattamento di Amrabat e Pulgar sia un bene perché un centrocampista non avrebbe la velocità o la forza d’urto per contrastare Leao o Ibrahimovic“.

E poi ha aggiunto: “Italiano? La partenza che ha fatto è stata molto propositiva, i viola dal punto di vista caratteriale sono un’altra squadra con lui. Molti calciatori sono rifioriti, ha dato un’impronta importante lavorando sulla testa e non solo sulla tattica”.