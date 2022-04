Chiarugi: “Vlahovic farà la sua gara senza condizionamenti. Ma il serbo adesso deve affrontare una pressione che prima non aveva”

Mercoledi prossimo, la Fiorentina di Vincenzo Italiano farà visita alla Juventus, per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. L’ex calciatore viola Luciano Chiarugi, intervistato dal Brivido Sportivo, ha parlato così dell’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic: “Farà la sua gara senza condizionamenti. Le emozioni sono alle spalle. La Fiorentina non può fare affidamento su questo. Il serbo si trova in un momento chiave della sua carriera, non può più contare su una squadra che gioca per lui, nella Juventus ci sono molti solisti che cercano la giocata individuale. Contemporaneamente deve affrontare una pressione giornaliera, con quella maglia o si vince o niente”.