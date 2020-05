Chiellini: “Felipe Melo sempre rissoso, era una mela marcia”. La replica: “Non avrò mai rispetto per questo difensore, se la faceva sempre addosso”

Hanno fatto scalpore le affermazioni di Giorgio Chiellini, arrivate dalla sua autobiografia e rivolte contro Felipe Melo, in particolare contro il brasiliano che alla Juve c’era arrivato dopo la Fiorentina. E’ arrivata la replica a Gazzetta.it da parte dell’ex viola: “Prima di tutto, sarebbe interessante conoscere gli episodi ai quali si riferisce. In ogni caso, per me non c’è nessun problema nel rispondere a ‘questo difensore’… Quando ero a Torino, non ho mai mancato di rispetto a nessuno: ai compagni, ai dirigenti, alla Juventus in generale. A questo punto, però, per lui non ne ho per nulla. E mai ne avrò. Dice che Balotelli sia da prendere a schiaffi e che io sia il peggio del peggio e che si rischiava sempre la rissa per colpa mia? Beh, lui se la faceva sempre addosso… E poi, scusate: troppo facile parlare male degli altri con un libro. Forse ‘questo difensore’ è ancora arrabbiato con me perché, quando sono andato al Galatasaray, abbiamo dato loro degli ‘schiaffi’ eliminandoli dalla Champions League”.