“Chiesa al Milan? Pioli può avere un ruolo fondamentale. Ma i rossoneri rischiano che i conti non tornino”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato a Radio 24 durante il programma “Tutti Convocati”, commentando l’ipotesi emerse in questi giorni di un passaggio di Federico Chiesa al Milan: “Credo che ci sia qualcosa tra Milan e Fiorentina, anche perché c’è di mezzo Pioli. Credo però che i conti, così, non tornino. Se arrivasse Chiesa sarebbe un mercato bellissimo per i rossoneri. Da entusiasmo puro per i tifosi”.

