Chiesa alla Juventus? Decide Douglas Costa

Federico Chiesa potrebbe passare dalla Fiorentina alla Juventus. Il club bianconero sta cercando di definire i contorni dell’operazione con quello viola. E mentre fa questo però deve fare i conti con le difficoltà che ha a cedere Douglas Costa. E’ il brasiliano l’ago della bilancia di questa vicenda. Se lui non parte, la Juve non ha la copertura economica per rispettare l’offerta fatta e non ha nemmeno il posto in squadra per inserire il 23enne attaccante gigliato.

Douglas Costa ha detto no al Wolverhampton. La speranza (tutta della Juventus) è quella di cederlo al Manchester United che è alla ricerca di giocatori con caratteristiche simili.