Chiesa alla Juventus, Higuain in viola: la suggestione di mercato. E il ricco contratto del centravanti potrebbe essere spalmato…

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è convinta che la prima società che si farà avanti per Chiesa sarà la Juve. Che lo aveva bloccato un anno fa e che ha continuato a corteggiarlo. Quali potrebbero essere le contropartite tecniche? Un giocatore che sicuramente interessa gli uomini mercato di Rocco Commisso è il difensore Romero che sta facendo molto bene nel Genoa ma che è gestito dal club bianconero. La Juve lo ha messo a bilancio a 26 milioni. I dirigenti della Fiorentina hanno cerchiato in rosso un altro nome della rosa di Maurizio Sarri: il Pipita Higuain. Certo, l’argentino è nella fase conclusiva della carriera e ha un contratto da sette milioni netti a stagione. Ma allungandogli il contratto, in scadenza tra dodici mesi, la cifra potrebbe essere spalmata. È una suggestione. Ma se Juve e Fiorentina si siederanno a un tavolo per parlare di Chiesa il nome del Pipita entrerà sicuramente nel dibattito. Intanto la Fiorentina si aspetta di avere da Federico la spinta per conquistare prima possibile la salvezza. Serve una grande prova contro il Verona per evitare che si scateni il caso Chiesa. Un caso che non farebbe comodo a nessuno.

