“Chiesa? C’è modo e modo di andare via dalla Fiorentina. Il paragone tra Callejon e Joaquin non regge”

Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Chiesa? C’è modo e modo di andarsene, soprattutto alla Juventus. Quando se ne andò Rui Costa, tutto lo stadio piangeva assieme al portoghese: eppure diceva addio per il Milan, non per l’Udinese. Federico è cresciuto a Firenze, non mi aspettavo tutto questo. Iachini? Il 3-5-2 è stato una medicina momentanea nella scorsa stagione, ma adesso è arrivato il momento di cambiare. Vedo meglio una difesa a 4 per la rosa attuale. Anche perché Callejon non ha mai giocato a tutta fascia e il paragone con Joaquin non mi convince. E vi dico anche i motivi: quella era un’altra Fiorentina, che teneva tra le proprie mani il pallino del gioco. Mentre con Iachini lo spagnolo farebbe quasi il terzino. Con il 3-5-2 alcuni giocatori vengono schierati in ruoli non loro e per questo vengono depotenziati. Mi viene in mente Amrabat: il marocchino è un dirigibile e non può essere ancorato davanti alla difesa”.

0 0 vote Article Rating