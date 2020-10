Chiesa chiama subito Bernardeschi e manifesta tutto il suo entusiasmo per il passaggio alla Juventus

Chiesa come Bernardeschi. E’ questo il primo pensiero che salta alla mente quando si parla dell’operazione appena conclusa che ha portato l’ex 25 della Fiorentina a vestire bianconero. I due in effetti, oltre ad aver seguito la stessa strada, si conoscono anche personalmente. Ed è per questo che, secondo quanto riportato da Sky Sport, si sono già sentiti telefonicamente con Chiesa che ha manifestato all’amico il suo entusiasmo per il trasferimento alla Juventus. Chissà come gli avrà risposto Bernardeschi, certamente non augurandogli di andare incontro al suo stesso destino…

