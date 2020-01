Chiesa: “Commisso vuole costruire un grande club e per noi è una sensazione incredibile. Europei? Devo fare bene con la Fiorentina per andarci”

Arriva anche la seconda parte delle parole di Federico Chiesa, tornato a parlare nella giornata di oggi dopo diversi mesi. Ecco le parole dell’esterno della Fiorentina a Violachannel: “Siamo una squadra molto forte, abbiamo un allenatore fantastico. Mancini ci ha insegnato molto nell’ultimo periodo. Facciamo molto possesso palla e giochiamo con molta intensità. Siamo cresciuti molto sul piano del gioco, i risultati che abbiamo ottenuto lo dimostrano. La qualificazione e le tante vittorie nel girone dimostrano che siamo una squadra molto forte. Agli Europei possiamo fare bene. Devo impegnarmi per fare bene. Le mie prestazioni con la Fiorentina devono essere convincenti. Ci sono molte squadre forti. La Francia è molto forte, poi c’è il Portogallo con Cristiano Ronaldo. Sarà difficile vincere il torneo. La Serie A? E’ un campionato molto tattico. Bisogna prepararsi bene tatticamente prima delle partite. Ed è quello che vuole il nostro allenatore: essere tatticamente perfetti. Non bisogna sbagliare nulla durante la partite, bisogna essere sempre sul pezzo. Il singolo errore può costare caro. Nel campionato spagnolo ci sono meno tattica e più possesso palla. In Premier League si corre molto, ci sono stanti duelli individuali e ci si concentra meno sulla tattica. Anche nell’aiutare gli attaccanti e nello sviluppo di un’azione offensiva l’aspetto tattico è importante. Nei primi allenamenti con il nostro allenatore abbiamo trascorso diverso tempo a imparare come stare in campo, a concentrarsi sulla posizione da tenere, a imparare come attaccare gli spazi e a difenderli. Ci sono buoni difensori in Serie A, è difficile saltarli. Per un attaccante è molto difficile giocare in Italia. Penso a Chiellini, ad Alex Sandro, ai difensori dell’Inter: sono difficili da affrontare. Non ho mai avuto la possibilità di affrontare Messi perché quando ho giocato contro l’Argentina a Manchester, al mio esordio in nazionale, lui è rimasto in panchina. Spero in futuro di poter giocare contro di lui, è il mio sogno. Commisso? Per noi è una sensazione incredibile perché Rocco è voluto venire qui, ha voluto acquistare la Fiorentina e investire sulla squadra. L’ha dimostrato investendo sul terreno a Bagno a Ripoli. Sta perseguendo diversi obiettivi, come quello di costruire un grande club o quello di costruire un nuovo stadio. E’ venuto qui per investire: questo è importante per noi e per il calcio italiano. Magari altri investitori arriveranno in Italia in futuro per riportare in alto la Serie A come quando giocava mio padre”.