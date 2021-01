Chiesa: “Contro la Fiorentina approccio sbagliato. Felicissimo di essere alla Juventus”

L’ex attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa, ha realizzato ieri sera uno dei quattro gol con i quali la Juventus ha superato l’Udinese (4-1 il risultato finale). Con questa marcatura è salito a tre gol nell’attuale Serie A.

Chiesa ha parlato nel dopopartita con Juventus TV, affermando: “La Juve ha approcciato la partita contro l’Udinese in maniera diversa dalle altre. Sicuramente diversa da quella con la Fiorentina. Io sono felicissimo di giocare per la Juventus e con dei campionissimi che ti aiutano nei momenti di difficoltà”.

I viola non hanno saputo sostituirlo a dovere fino a questo momento. Callejon non viene preso in considerazione da Prandelli e già con Iachini non è che avesse trovato molto spazio.