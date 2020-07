Chiesa, così non va. Quanti rimproveri si è beccato da Ribery

Prestazione nettamente al di sotto della sufficienza ieri per l’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. Mister 80 milioni contro il Cagliari non solo ha avuto una giornata negativa, ma si è beccato pure i frequenti rimproveri di Franck Ribery. Sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo che il francese ha provato a telecomandarlo da subito, ma al 17′ si è consumato già il primo fraintendimento. L’ex Bayern è poi diventato furibondo quando il compagno lo ha fatto cadere in mezzo all’area al 37′. Braccia allargate e fronte corrucciata, Ribery ha chiuso così il suo primo tempo.

