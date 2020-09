Chiesa dice NO a tutte le proposte estere. Juventus prova a convincere Commisso con la ‘formula Morata’

Nelle cronache di mercato della Juventus c’è sempre il nome dell’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa. Oggi su Tuttosport leggiamo che il giocatore ha rifiutato tutte le proposte che gli sono arrivate dall’estero perché ha in testa soltanto il club bianconero. Attraverso il lavoro degli intermediari, il diesse della Juve, Fabio Paratici, sta cercando di convincere il proprietario della società viola, Rocco Commisso, ad accettare una formula simile a quella già utilizzata con Morata (10 milioni di euro a stagione per il prestito, con riscatto finale dopo due anni) per dilazionare l’investimento.

Commisso però non è detto che possa dire di sì ad una soluzione del genere.