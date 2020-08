Chiesa dice no alla proposta di prolungamento: ecco quando si potrà decidere il suo futuro

La Gazzetta dello Sport di oggi mette in evidenza come non vi siano al momento offerte concrete per l’esterno d’attacco della Fiorentina Federico Chiesa. Il giocatore non intende accettare l’offerta del presidente Rocco Commisso di allungare di almeno un anno il contratto inserendo una clausola rescissoria valutabile intorno ai 70-80 milioni. La Fiorentina si è ormai consapevole dell’idea che il futuro del giocatore viola e della Nazionale Italiana si deciderà negli ultimi giorni di mercato, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

0 0 vote Article Rating