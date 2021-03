Chiesa e Bernardeschi aiutano la Juventus a battere lo Spezia lasciandolo al pari della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il turno infrasettimanale è iniziato con la sfida tra Juventus e Spezia all’Allianz Stadium di Torino.

La partita è finita 3-0 per i bianconeri, con i gol tutti nel secondo tempo di Morata, Chiesa e Ronaldo. Per il gol dello spagnolo l’assist è stato servito da un altro ex Fiorentina, ovvero Bernardeschi.

Risultato positivo per la Fiorentina, visto che lo Spezia rimane appaiato in classifica a quota 25 punti.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 56, Milan 52, Juventus* 49, Atalanta, Lazio 46, Roma 44, Napoli* 43, Sassuolo*, Verona 35, Sampdoria 30, Bologna, Udinese 28, Genoa 26, Fiorentina, Benevento, Spezia 25, Torino* 20, Cagliari 18, Parma 15, Crotone 12.