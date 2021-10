Chiesa e Bernardeschi vincono in Russia e ipotecano la qualificazione. Gasperini si illude ma poi cade a Old Trafford

La serata di Champions League offriva le partite di due italiane, Atalanta e Juventus, impegnate in trasferta rispettivamente contro Manchester United e Zenith.

I nerazzurri hanno sfiorato l’impresa, chiudendo il primo tempo in vantaggio 2-0 con i gol di Pasalic e Demiral. Nella ripresa però è venuta fuori la forza dello United che l’ha ribaltata grazie a Rashford, Maguire e Cristiano Ronaldo per il definitivo 3-2. Il girone vede dunque Red Devils in testa a 6 punti, Atalanta e Villareal a 4 e Young Boys a 3.

Vittoriosa invece la Juventus, a cui è bastato un gol di Kulusevski a quattro minuti dalla fine per battere lo Zenith 1-0. I bianconeri volano quindi in testa al girone a punteggio pieno, mettendo una serie ipoteca sul passaggio del turno.