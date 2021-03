“Chiesa? E’ cresciuto nella Fiorentina, ma sembra bianconero da una vita. E’ una questione di dna, ha attributi da palcoscenici importanti”

Il dibattito sarà pressoché eterno: chi ha fatto l’affare tra Fiorentina e Juventus con Chiesa? Se dal punto di vista economico però se ne può parlare, dal punto di vista tecnico l’ago della bilancia comincia a pendere verso il club bianconero, anche perché il giocatore ha superato la doppia cifra in fatto di gol stagionali e ne ha messi a segno addirittura tre negli ottavi di finale di Champions League (anche se non sono serviti alla sua squadra per andare avanti nella competizione).

Intanto però su Tuttosport leggiamo a firma Filippo Cornacchia su Chiesa: “E’ cresciuto nella Fiorentina, Federico, ma sembra bianconero da una vita. Questione di dna e numeri. Siamo soltanto ad inizio marzo e Chiesa, pur essendo un’ala e non una punta, è già in doppia cifra. Undici gol, tre dei quali messi a segno negli ottavi di Champions League. Sul fatto che fosse sveglio e intelligente, non ci sono mai stati dubbi. A queste qualità probabilmente abbina una grande ambizione e attributi da giocatore da palcoscenici importanti”.