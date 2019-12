Chiesa e i motivi che lo hanno ‘convinto’ a rinunciare ad una vacanza da sogno

Niente viaggio alle Maldive già prenotato da due mesi, Federico Chiesa ha rimandato la vacanza da sogno con la sua fidanzata per rimanere a Firenze e recuperare dal problema alla caviglia destra, così da presentarsi ai nastri di partenza del nuovo anno nella miglior forma possibile. Ma secondo quanto scrive La Nazione, c’è anche un altro motivo che ha spinto il viola a mettere in ghiaccio il viaggio, ovvero la situazione in casa Fiorentina, che all’improvviso è precipitata, ragion per cui ha scelto di non dare di sé l’immagine di un giocatore con la testa tra le nuvole dopo le tante polemiche sul suo conto dell’ultima estate. La caviglia ha fatto evidenti progressi, buone risposte anche dall’adduttore, ora Iachini valuterà se Chiesa sarà già disponibile per la sfida di Bologna di lunedì 6 gennaio.