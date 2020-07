Chiesa e il momento delle decisioni importanti: Non esiste una terza via. La Fiorentina intanto si aspetta uno scatto del campioncino

Fino a questo momento, l’attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa, ha segnato dunque 6 reti in campionato, più un gol in Coppa Italia contro il Monza. Il che porta a sette il suo bottino stagionale di reti. Sono poche per uno che ha le sue qualità e il suo tiro in porta.

Per questo motivo la Fiorentina si aspetta uno scatto dal proprio campioncino, un’accelerazione che lo porti a superare almeno in doppia cifra. Nel corso dell’estate, scrive La Gazzetta dello Sport, dovranno essere prese decisioni importanti: Andare via o rinnovare e restare. Non esiste una terza soluzione, un compromesso rispetto a queste due ipotesi.