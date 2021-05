Chiesa e il trasferimento forzato alla Juventus per… accompagnarla fuori dalla Champions?

Sarà dura per la Juventus arrivare tra le prime quattro, un’eventualità che neanche il più pessimista (o ottimista) avrebbe potuto immaginare di affermare a tre giornate dalla fine, all’avvio della stagione. I bianconeri sono in un momento complicatissimo, con diversi giocatori a fine ciclo e con una gestione tecnica a dir poco fallimentare. In tutto ciò, ad assistere alla prima abdicazione dopo 9 scudetti di fila, ci sarà anche Federico Chiesa, colui che così tanto si era prodigato per far sì che i suoi sogni juventini si avverassero. L’ex viola ha alzato una Supercoppa ma per il resto ha salutato la Champions agli ottavi con il Porto e rischia seriamente di salutare anche la prossima, prima di iniziare.